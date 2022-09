Riassunto: Intelsat entra nella coalizione digitale ITU Partner2Connect

Questa partnership sfrutta il potenziale della prima rete unificata globale per connettere coloro che ne hanno più bisogno

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più grandi del mondo e fornitore leader nella connettività di bordo, (IFC, inflight connectivity), è entrato nella Coalizione digitale Partner2Connect, un’alleanza tra più stakeholder promossa dalla International Telecommunication Union (ITU) e dalle Nazioni Unite (ONU). La partecipazione di Intelsat crea nuove prospettive per le telecomunicazioni, con la possibilità di dare un impatto economico e sociale positivo sul mondo.

Attraverso questa coalizione, Intelsat fornirà la connettività satellitare come strumento per portare la banda larga al servizio di popolazioni che ne sono prive, difficili da raggiungere e quindi senza collegamento a Internet, nonché a milioni di persone che non hanno mezzi per connettersi.

