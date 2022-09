Riassunto: Incepto, azienda francese specializzata nell’assistenza sanitaria digitale, sta raccogliendo 27 milioni di euro a sostegno dello sviluppo delle sue attività europee

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Fondata nel 2018, Incepto sviluppa l’omonima piattaforma, unica nel settore, che offre a medici e ospedali accesso a un portafoglio di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, progettate per migliorare la qualità delle diagnosi e ridurre i tempi per le équipe mediche senza che occorra cambiare apparecchiature. Per sostenere la sua crescita su scala europea, oggi Incepto sta raccogliendo 27 milioni di euro. Il ciclo di finanziamento è guidato da Venture – Digital Health di LBO France, con la partecipazione di Wille Finance e degli investitori storici AXA Venture Partners, il fondo d’investimento Patient Autonome di Bpifrance e Karista.

