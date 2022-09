Riassunto: Il Signore degli anni: gli anelli del potere attrae più di 25 milioni di spettatori in tutto il mondo il giorno del lancio, segnando la più straordinaria prima visione in assoluto di Prime Video

CULVER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Amazon (NASDAQ: AMZN) oggi ha annunciato che Il Signore degli anni: gli anelli del potere ha attratto oltre 25 milioni di spettatori in tutto il mondo il primo giorno che è stato trasmesso, superando tutti i record precedenti e diventando la più eccezionale prima visione nella storia di Prime Video. La serie è stata lanciata in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori del mondo.

Commenta Jennifer Salke, direttrice Amazon Studios: “Non può sorprendere che le storie di Tolkien – tra le più popolari di tutti i tempi e che sono considerate da molti la vera origine del genere fantasy – ci abbiano condotto a questo momento di cui siamo orgogliosi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i media:



Cory Shields – cshields@amazon.com

Tammy Golihew – tamara.golihew@amazonstudios.com

Paul Woodmansey – woodmans@amazon.co.uk