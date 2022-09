Riassunto: Il primo investimento di True Global Ventures 4 Plus Follow On Fund effettuato nel leader nel web3 Animoca Brands

Il fondo d’investimento base True Global Ventures 4 Plus e il nuovo TGV 4 Plus Follow On Fund hanno entrambi investito in Animoca Brands insieme a Boyu Capital, Temasek e altre imprese

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) Fund e TGV 4 Plus Follow On Fund (TGV 4 Plus FoF) annunciano un investimento in obbligazioni convertibili da 17,2 milioni di USD in Animoca Brands su una raccolta totale di 110 milioni di USD. Altri investitori sono Boyu Capital, il fondo sovrano Temasek di Singapore e GGV Capital. L’investimento segue la seconda chiusura di Animoca Brands a una valutazione di 5,9 miliardi di USD (in base all’attuale tasso di cambio del dollaro australiano), annunciata il 12 luglio 2022.

