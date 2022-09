Riassunto: Il mercato mondiale dello streaming raggiunge una crescita a due cifre nel secondo trimestre del 2022; Smart TV e Roku dominano la visione globale secondo Conviva

Lo State of Streaming Report Q2 2022 di Conviva illustra la crescita dello streaming per regione, le preferenze dei dispositivi e la qualità dello streaming in tutto il mondo

FOSTER CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Conviva, la piattaforma globale di analisi dello streaming, ha pubblicato oggi i risultati del rapporto trimestrale State of Streaming, che mostra una crescita continua del mercato globale dello streaming, con un aumento del (14%) nel secondo trimestre del 2022 rispetto al secondo trimestre del 2021. L’Asia e l’America latina hanno registrato la crescita maggiore, rispettivamente del 90% e del 70%, mentre anche il Nord America, il mercato dello streaming più maturo al mondo, è cresciuto del 5% rispetto all’anno precedente.





