Riassunto: Il futuro della Digital Trust viene esplorato in occasione della prossima ISACA Conference Europe con l’intervento di apertura di Hannah Fry

SCHAUMBURG, Ill.–(BUSINESS WIRE)–Gli esperti del settore e leader di pensiero a livello mondiale si riuniranno in occasione della ISACA Conference Europe, dal 19 al 21 ottobre 2022 a Roma e online, per prendere in esame il futuro della Digital Trust ed esplorare le tecnologie emergenti, le best practice e i temi legati allo sviluppo della leadership. L’evento ibrido, su vari giorni, comprenderà un mix di sessioni in presenza e virtuali che saranno disponibili anche su richiesta, oltre a tavole rotonde interattive sulla Digital Trust e sulle nuove soluzioni alle sfide attuali del settore.

La conferenza prevede la partecipazione di oltre 50 relatori, con il discorso di apertura di Hannah Fry, docente di Matematica delle metropoli presso il Centre for Advanced Spatial Analysis dell’UCL e autrice di bestseller.

