Riassunto: IEEE annuncia la decisione sulla sua politica sui brevetti relativa agli standard

PISCATAWAY, N.J.–(BUSINESS WIRE)–Il IEEE Standards Association Board of Governors (IEEE SA BOG), il Consiglio dei governatori dell’Associazione per gli standard IEEE, ha preso provvedimenti per aggiornare la politica sui brevetti per lo sviluppo degli standard IEEE, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

Questi aggiornamenti sono intesi a migliorare la chiarezza dei processi degli standard IEEE relativi alle tecnologie brevettate, mentre offrono ulteriori opzioni agli interessati.

Secondo le politiche e prassi di IEEE SA, le seguenti risoluzioni sono state approvate con il consenso senza obiezioni da parte dell’intero IEEE SA BOG.

Il IEEE SA BOG ha approvato gli aggiornamenti proposti al Regolamento del Comitato per gli standard IEEE SA, a partire dal 1° gennaio 2023.

Contacts

Contatti per i media:

