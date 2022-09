Riassunto: iBASIS integra il firewall di segnalazione multiprotocollo all’avanguardia dell’esperto di sicurezza jtendo per la protezione della rete globale cloud-based

– Arricchisce la soluzione adattiva iBASIS Security iQ360 per proteggere continuamente le reti di segnalazione dei clienti

– Migliora le capacità di auditing della sicurezza e di analisi delle correlazioni multiprotocollo per ottimizzare i meccanismi di difesa

– Amplia l’approccio di sicurezza e antifrode di iBASIS, completamente regionalizzato e gestito, per la protezione della rete in tutto il mondo

LEXINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, fornitore leader di soluzioni di comunicazione per gli operatori e i player digitali di tutto il mondo, ha annunciato oggi l’integrazione del firewall di segnalazione multiprotocollo all’avanguardia dell’esperto di sicurezza delle telecomunicazioni jtendo al proprio portafoglio di sicurezza gestita cloud-based, iBASIS Security iQ360.

L’aumento del numero di protocolli di rete (che comprende anche il 5G), delle tecnologie e del traffico in roaming crea una maggiore complessità che richiede funzionalità avanzate per il test e la correlazione interprotocollo per monitorare, analizzare, rilevare e prevenire le violazioni della sicurezza.

