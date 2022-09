Riassunto: I “California Condor” in un nuovo video rendono omaggio ai compagni di band scomparsi

Un video all’avanguardia per l’ultimo brano del gruppo musicale, “The Band”, commemora Ken Loosaar e Johannes Kuslap, i componenti scomparsi del gruppo

ROME–(BUSINESS WIRE)–La rock band emergente “California Condor” ha appena rilasciato un nuovo video musicale dedicato a due ex componenti prematuramente scomparsi. Girato per accompagnare il loro ultimo brano, “The Band“, il video rende omaggio a Ken Loosaar e Johannes Kuslap, scomparsi di recente all’età rispettivamente di 28 e 27 anni.

La band ha dichiarato: “Quando i California Condor hanno mosso i primi passi, Ken e Johannes hanno aiutato il gruppo a trovare la sua identità, ed è per questo che non li dimenticheremo mai. Con il nostro video vogliamo rendere omaggio e dire addio a due musicisti di grande talento”.

Contacts

Timo Tomson – timo@californiacondormusic.com +37254520789