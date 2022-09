Riassunto: Hyperice offre il calore con il lancio dei nuovissimi Venom Go e Venom 2

Una nuova versione ultra portatile per la terapia locale a base di calore e vibrazioni; i prodotti presentano la rivoluzionaria tecnologia HyperHeat™ per tempi di riscaldamento brevissimi

IRVINE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Hyperice, un marchio globale di benessere ad alte prestazioni, oggi ha annunciato due nuovi prodotti nella categoria della terapia termica, Venom Go e Venom 2, assieme alla tecnologia HyperHeat™ per la diffusione di calore più rapida e omogenea per alleviare il dolore e la rigidità muscolare e favorire il recupero del benessere. Venom Go migliora ulteriormente le capacità della gamma Venom offrendo il trattamento locale a base di calore e vibrazioni in più aree, quali collo, spalle, parte superiore e inferiore della schiena, polpacci e avambracci.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jack Taylor PR



Will McClaran



hyperice@jacktaylorpr.com