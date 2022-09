Riassunto: HCLTech lancia il posizionamento del nuovo brand Supercharging ProgressTM

Il posizionamento del nuovo brand sottolinea l’impegno di HCLTech a “sovralimentare” i progressi che fa per i clienti e i dipendenti, per le comunità e il pianeta

NOIDA, India e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–HCL Technologies (HCLTech), un’azienda tecnologica globale leader nel suo settore, oggi ha lanciato un nuovo logo e brand identity basati sul distintivo posizionamento di Supercharging ProgressTM , che ne rispecchia l’impegno verso i clienti e i dipendenti, le comunità e il pianeta.

Il nuovo logo e brand ‘HCLTech’ dell’azienda saranno al centro della sua strategia orientata al mercato e ne rappresentano il portafoglio differenziato di servizi e prodotti che “mette il turbo” alla trasformazione digitale per le imprese quali che siano le loro dimensioni.

Mentre l’azienda è prossima a realizzare ricavi per 12 miliardi di dollari, Roshni Nadar Malhotra, Presidente del consiglio di amministrazione HCLTech, ha descritto l’annuncio come un’evoluzione per HCLTech volta a conseguire un’identità del brand distintiva pur mantenendo la connessione con HCL Group.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Meenakshi Benjwal per le Americhe



meenakshi.benjwal@hcl.com

Elka Ghudial per la regione EMEA



elka.ghudial@hcl.com

Devneeta Pahuja per l’India e la regione Asia-Pacifico



devneeta.p@hcl.com