Riassunto: Front Office Sports e PointsBet lanciano una newsletter di alto livello sulle scommesse per lo scommettitore moderno, sofisticato

La partnership sui contenuti e sulle scommesse sportive, prima di questo tipo nel settore, inizia in tempo per la stagione NFL

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Front Office Sports, un’azienda multipiattaforma leader nel settore dei contenuti mediali creata per i consumatori che amano gli sport moderni, ha siglato una partnership con PointsBet, il centro scommesse online a più rapida crescita negli Stati Uniti, per offrire un servizio innovativo che riunisca i punti di forza unici di entrambe le aziende.





Sfruttando le fondamentali competenze tecniche e nei contenuti di Front Office Sports, PointsBet sarà ora in grado di offrire al suo pubblico di sofisticati scommettitori le notizie più recenti, le scommesse più rilevanti e i più interessanti lanci promozionali direttamente nelle caselle di posta in entrata degli abbonati.

