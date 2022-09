Riassunto: FLEETCOR® acquisisce Plugsurfing, leader europeo nelle soluzioni dedicate ai veicoli elettrici

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–FLEETCOR Technologies, Inc. (NYSE: FLT), importante società globale di pagamenti commerciali, oggi annuncia di aver acquisito Plugsurfing, fornitore leader in Europa di software e reti per veicoli elettrici (EV) che serve OEM di autoveicoli, operatori di punti di ricarica (CPO) e flotte.

“Questa acquisizione dimostra l’impegno di FLEETCOR® nello sviluppo di soluzioni EV d’eccellenza per le nostre migliaia di clienti che operano nel settore delle flotte commerciali, tra cui l’accesso a capacità di roaming per i veicoli elettrici in Europa e applicazioni software per autisti e gestori delle flotte”, ha dichiarato Tom Rowlands, direttore generale globale della divisione EV di FLEETCOR. “Plugsurfing inoltre ci consente di avvicinarci a nuovi segmenti di clienti, fornendo ai CPO il software per gestire le loro infrastrutture di ricarica e agli OEM una soluzione EV di tipo white label”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

