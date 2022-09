Riassunto: ExaGrid raggiunge un punteggio NPS (Net Promoter Score) certificato di +81

Oltre 3.600 clienti con il 99% di M&S all’anno

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di archiviazione di backup a livelli del settore, ha annunciato oggi di aver raggiunto un punteggio NPS (Net Promoter score) di +81. L’NPS misura la fedeltà dei clienti a un’azienda. I punteggi NPS vengono misurati con un sondaggio a domanda singola e vengono riportati con un numero compreso tra -100 e +100. L’NPS è spesso considerato il parametro di riferimento per la customer experience. Il punteggio misura se i clienti attuali raccomanderebbero ExaGrid a un amico o a un collega.





Questo punteggio distingue ulteriormente ExaGrid Tiered Backup Storage come leader del settore, grazie alla sua architettura di prodotto differenziata, in quanto ExaGrid offre il più grande sistema scale-out del settore, composto da 32 appliance EX84 in grado di gestire fino a 2,7PB di backup completo in un unico sistema, il 50% in più rispetto a qualsiasi altra soluzione con deduplicazione aggressiva, oltre agli innovativi programmi di canale di ExaGrid e all’eccezionale supporto clienti.

