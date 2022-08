Riassunto: Evolve Additive Solutions assume Jeff Hanson come VP di Vendite e Marketing

Un pioniere del settore entra a far parte del team di leadership

MINNETONKA, Minn.–(BUSINESS WIRE)–Oggi Evolve Additive Solutions (“EAS”), azienda leader globale nelle produzione di attrezzature strumentali e parti AM stampate in 3D, ha annunciato la nomina di Jeff Hanson a vicepresidente delle Vendite e del Marketing. Nel suo ruolo, Jeff guiderà il team go-to-market composto da vendite, marketing, progettazione delle applicazioni, sviluppo commerciale e gestione dei prodotti.





L’esperienza di Jeff nella stampa 3D e nella tecnologia di produzione degli additivi si estende per oltre 30 anni. In qualità di uno dei primi dipendenti di Stratasys, Jeff ha iniziato a lavorare allo sviluppo iniziale dei prodotti, ottenendo tre brevetti in Fused Deposition Modeling (FDM).

