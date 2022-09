Riassunto: EVER Pharma lancia il report user-friendly generato dalla pompa D- mine® “il DATA-mine®”, per migliorare la gestione terapeutica dei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson che seguono un trattamento a base di apomorfina

SALISBURGO, Austria–(BUSINESS WIRE)–Dopo aver lanciato con successo la pompa D-mine® un dispositivo di microinfusione progettato per fornire una precisa somministrazione continua di farmaci sottocutanei ai pazienti affetti da Malattia di Parkinson, la famiglia di prodotti è stata ampliata per includere una lettura completa della cronologia dei dati.





EVER Pharma, azienda specializzata in neurologia e farmaci specialistici, offre un pacchetto terapeutico completo per i pazienti affetti da Malattia di Parkinson con Dacepton® (Dopaceptina®, apomorfina cloridrato), Pompa D-mine® , Penna D-mine® e ora il DATA-mine® REPORT, uno strumento per la lettura dei dati della Pompa D-mine®.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa



Marie-Kristin Schöppl



International Marketing Manager



Telefono: +43 7665 20555 530



E-Mail: marie-kristin.schoeppl@everpharma.com

www.everpharma.com

www.d-minecare.com

Relazioni con i partner e gli investitori



Dominic Benning



Head of Dopaminergic Therapy



Telefono: +43 7665 20555 861



E-Mail: dominic.benning@everpharma.com