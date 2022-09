Riassunto: ETSI rilascia la prima specifica O-RAN

SOPHIA ANTIPOLIS, Francia, e BONN, Germania–(BUSINESS WIRE)–ETSI e O-RAN sono liete di annunciare che ETSI ha adottato la prima specifica O-RAN, denominata ETSI TS 103 859, ovvero ‘O-RAN Fronthaul Control, User and Synchronization Plane Specification v7.02’. Il documento si concentra sull’Open Fronthaul, una delle interfacce dell’architettura O-RAN per le RAN (Radio Access Network) aperte e intelligenti, specificando i protocolli del piano utente, controllo e sincronizzazione utilizzati nell’interfaccia fronthaul di collegamento tra la O-DU (O-RAN Distributed Unit) e la O-RU (O-RAN Radio Unit) per gli LLS (Lower Layer Split) funzionali. La specifica TS 103 859 copre sia l’ambito LTE che quello NR (5G).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio stampa di ETSI:

Claire Boyer



Tel.: +33 (0)6 87 60 84 40



Email: claire.boyer@etsi.org

Contatto PR per O-RAN ALLIANCE:

Zbynek Dalecky



pr@o-ran.org

O-RAN ALLIANCE e.V.



Buschkauler Weg 27



53347 Alfter/Germania