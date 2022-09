Riassunto: Eaton presenterà le tecnologie innovative per i veicoli commerciali elettrificati alla fiera IAA

GALESBURG, Mich.–(BUSINESS WIRE)–La società di gestione dell’energia Eaton esporrà le tecnologie a supporto del progetto “zero emissioni” nel mercato dei veicoli commerciali dal 20 al 25 settembre alla fiera IAA Transportation di Hannover, in Germania.





“”Stiamo aiutando i nostri clienti in tutto il mondo proponendo tecnologie che permettono di affrontare alcune delle sfide più difficili nell’ambito dell’ecosistema dei veicoli elettrificati (EV)”, ha dichiarato Scott Adams, presidente della divisione eMobility di Eaton. “Eaton propone un vasto portafoglio di tecnologie EV per veicoli commerciali elettrici a batteria completa, a celle a combustibile e ibridi, oltre a soluzioni per infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”.

