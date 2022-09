Riassunto: Eaton presenta una gamma di valvole di sfiato per le batterie dei veicoli elettrici

GALESBURG, Mich.–(BUSINESS WIRE)–L’azienda di gestione energetica Eaton ha annunciato che la sua attività eMobility ha presentato una valvola di sfiato a monostadio per le batterie di veicoli elettrici (EV). La valvola agisce come scarico della sovrapressione per la batteria del veicolo.

“Con la costante crescita del mercato dei veicoli elettrici, le batterie stanno diventando sempre più potenti e generano sempre più calore. Le OEM stanno progettando nuovi sistemi di sicurezza per alleviare l’impatto degli eventi termici”, ha dichiarato Jens Buhlinger, manager, Battery Technology Development, Gruppo Veicoli di Eaton. “La nostra nuova valvola di sfiato per batterie è progettata per consentire lo scarico della sovrapressione nella batteria”.

Il surriscaldamento delle batterie può verificarsi quando le singole celle nell’unità non funzionano a causa di un impatto fisico o di un corto circuito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

