Riassunto: DNP sviluppa un foglio monomateriale ad alta barriera in carta riciclabile per il packaging e altre applicazioni industriali

– Distribuirà il monomateriale pronto per il riciclo con funzioni di barriera nei mercati nazionali ed esteri

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) (TOKYO:7912) ha sviluppato un foglio di imballaggio ecologico monomateriale in carta facile da riciclare, con elevate proprietà barriera. Il nuovo prodotto sarà presentato al TOKYO PACK 2022 che si terrà al Tokyo Big Sight dal 12 al 14 ottobre 2022.





Contesto

Gli impegni di decarbonizzazione e gli investimenti ESG si stanno accelerando e i fornitori di imballaggi si concentrano sulla riduzione del loro impatto ambientale, sviluppando prodotti plastici di origine vegetale e biodegradabili. DNP offre imballaggi ecologici, compresi i monomateriali altamente riciclabili, e utilizzando la carta al posto della pellicola di plastica derivata dal petrolio, il nuovo prodotto ridurrà le emissioni di CO 2 e contribuirà alla realizzazione di una società orientata al riciclo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per la stampa

DNP: Yusuke Kitagawa, 81-3-6735-0101 kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp