Riassunto: Destinazione IAA: Cummins presenta una nuova tecnologia per soluzioni energetiche a zero emissioni

Cummins espone in anteprima il suo motore con celle a combustibile all’idrogeno di quarta generazione, il pacco batterie LFP e le tecnologie ePowertrain di Meritor, azienda acquisita di recente

COLUMBUS, Ind.–(BUSINESS WIRE)–Cummins Inc. (NYSE: CMI) questa settimana presenta una piattaforma di tecnologie a zero emissioni all’IAA Transportation di Hannover, Germania, la maggior fiera mondiale dedicata alla mobilità. Per la prima volta saranno a disposizione del pubblico una selezione delle nuove soluzioni targate Cummins e le tecnologie ePowertrain di Meritor, recentemente acquisita. Grazie alla sua esperienza, lunga più di un secolo, in qualità di leader globale nelle soluzioni energetiche, Cummins consolida l’impegno per l’offerta su scala globale di una tecnologia integrata a zero emissioni.

