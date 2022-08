Riassunto: Dahua Technology offre la lavagna smart interattiva DeepHub per l’istruzione digitale e lo spazio di lavoro intelligente

HANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Dahua Technology, un fornitore leader mondiale di soluzioni e servizi IoT smart incentrati su video, ha ufficialmente presentato la Dahua DeepHub Pro Series al suo lancio online a livello globale. Dotata di latenza di scrittura ultra-bassa, condivisione dello schermo one-tap wireless, fotocamera e microfono integrali e altre funzioni avanzate AI, Dahua DeepHub offre un approccio flessibile e multimediale alle attività didattiche e alle conferenze, fornendo ai partecipanti un’esperienza immersiva, interattiva e ricca di contenuti.





“Dahua DeepHub abbina i vantaggi di Dahua in tecnologie fondamentali come video, audio e trasmissione di video ad alta definizione per offrire una gamma completa di lavagne smart interattive. Dalla serie Lite entry-level alla Serie Pro high-end, questo prodotto soddisfa le crescenti richieste di digitalizzazione e collaborazione di entrambi i gruppi di clienti aziendali e didattici nel mondo moderno dell’IoT”, ha dichiarato Josh Wang, Product Manager di Dahua DeepHu.

Zoe Xu (xu_shuyi@dahuatech.com)