Riassunto: Comunicazione di Prosimo per i media: l’architetto del network globale di Cigna condivide il suo approccio alla creazione di un network sul cloud a prova di futuro

Amiri Gonzalez, Direttore architettura del network globale di Cigna, dettaglia l’importanza della strutturazione dei network sul cloud impiegando elementi nativi sul cloud

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, azienda specializzata nello sviluppo di infrastrutture per l’esperienza di applicazioni, oggi ha annunciato che Amiri Gonzalez , Direttore architettura del network globale di Cigna, condividerà la sua esperienza nella strutturazione dei network sul cloud durante un webinar con il cofondatore di Packet Pushers, Ethan Banks, e con Ned Bellavance il 20 settembre alle 10:00 PDT (CET – 9 ore).

Gonzalez discuterà le complessità nel multicloud, perché impiegare elementi nativi sul cloud comporterà la strutturazione di un network sul cloud a prova di futuro e perché implementare la piattaforma di networking multicloud autonoma Prosimo AXI potrebbe accelerare il time-to-value e permettere di conseguire risultati di business positivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

