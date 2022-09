Riassunto: ComTech Gold $CGO diventa il primo token con copertura aurea totale a ricevere la certificazione di conformità alla sharia nella regione MENA

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–ComTech FZCO ottiene la certificazione di conformità alla sharia per ComTech Gold Token (CGO) e diventa così la prima azienda del settore a ottenere una certificazione della sharia per un prodotto di tokenizzazione Oro nella regione. La certificazione sharia (fatwa) è stata emessa da Amanie Advisors Ltd, entità specializzata nel campo degli investimenti conformi alla sharia e nelle soluzioni di finanza islamica.





ComTech FZCO, una società con sede a Dubai che ridefinisce l’infrastruttura di tokenizzazione (per gli asset del mondo reale), ha preso il via con la digitalizzazione Oro basata su XDC Network. Il token ComTech Gold (CGO) è quotato alle borse mondiali con la denominazione LBank, Bitrue.

