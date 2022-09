Riassunto: Babylon assume Andrew Hine come vicepresidente del team Go-to-Market Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Asia

L’azienda sanitaria digital-first accresce il team di leadership per continuare ad amplificare la propria presenza nei mercati chiave

AUSTIN, Texas e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Babylon (NYSE: BBLN) ha annunciato oggi l’assunzione di Andrew Hine come Vice President del team Go-to-Market. Hine entra a far parte del team di leadership Go-to-Market di Babylon da Ernst & Young. In questo ruolo, Hine guiderà le attività di vendita dell’azienda in Asia e in EMEA e lavorerà a stretto contatto con Paul-Henri Ferrand, Chief Operating Officer (COO) di Babylon, per supervisionare l’esecuzione dell’espansione di Babylon all’estero.

Mentre Babylon continua a rafforzare le sue competenze e a migliorare la sua presenza in mercati nuovi ed esistenti, Hine guiderà la crescente rete di contratti, collaborazioni e partnership dell’azienda, oltre a incrementare la portata dei servizi e delle offerte di Babylon.

