Riassunto: AUTEL presenta le soluzioni di ricarica e le linee complete di prodotti per l’aftermarket automobilistico ad Automechanika e vince il premio per l’innovazione

FRANCOFORTE SUL MENO, Germania–(BUSINESS WIRE)–AUTEL (AUTEL EUROPE GmbH), fornitore leader di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e di prodotti per l’aftermarket automobilistico, presenterà i suoi prodotti e le sue soluzioni ad Automechanika dal 13 al 17 settembre 2022, tra cui AUTEL DC Fast ha vinto il premio per l’innovazione della fiera, mentre AC Wallbox e IA900WA Wheel Alignment sono stati inseriti nella rosa dei finalisti del premio per l’innovazione tra 130 proposte.





MaxiCharger DC Fast offre una protezione IP54 contro le intemperie e la polvere, rendendolo adatto a lavorare all’aperto. Al suo interno sono presenti fino a 12 moduli di potenza, che rendono la conversione da energia CA a energia CC rapida ed efficiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

AUTEL



+49(0)89 540299608



evinfo.eu@autel.com