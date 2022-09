Riassunto: Aria Systems e Prodapt collaborano per portare il Cloud Usage di fatturazione degli abbonamenti al settore delle telecomunicazioni

Le aziende uniranno le loro forze per assistere i service provider alla ricerca di provider cloud per sostenere le iniziative di trasformazione digitale in corso

SAN FRANCISCO & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aria Systems leader che fornisce assistenza alle imprese nell’aumentodegli abbonamenti e dei ricavi basati sull’utilizzo, ha annunciato oggi una partnership con Prodapt, leader mondiale nella consulenza, nella tecnologia e nei servizi gestiti, per offrire congiuntamente soluzioni di fatturazione SaaS in cloud puro ai fornitori di servizi che perseguono strategie digitali. Prodapt, con il suo connettore MuleSoft, semplificherà l’integrazione dell’agile piattaforma cloud-native di Aria per la fatturazione dell’utilizzo e degli abbonamenti.





“La partnership consentirà a Prodapt di integrare perfettamente Aria negli ambienti IT dei service provider a un costo inferiore, fornendo funzionalità di fatturazione automatizzata e di gestione dei partner”, ha dichiarato Harsha Kumar, Presidente di Prodapt.

