Riassunto: Aktana ed Envision Pharma Group collaborano per aiutare Medical Affairs a orientarsi nel mutevole contesto dell’engagement dei medici

Le richieste degli operatori sanitari di un engagement più reattivo e coordinato all’interno dell’organizzazione del settore life sciences stanno spingendo i Medical Science Liaison ad adottare un approccio omnichannel più agile e incentrato sul valore

SAN FRANCISCO E LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Aktana, leader nel customer engagement intelligente per il settore life sciences, ed Envision Pharma Group un’azienda globale di divulgazione scientifica basata sulla tecnologia che opera in molti settori del medical affairs, annunciano una partnership strategica che fornisce ai team medici un kit completo di strumenti per uno scambio scientifico di maggiore impatto. Envision e Aktana, unendo le loro vaste competenze tecniche e industriali, offrono alle aziende del settore life sciences Envision e Aktana offrono alle aziende del settore life science la possibilità di attivare i propri Medical Science Liaison (MSL) per rispondere alle richieste di contenuti personalizzati e scientificamente rilevanti da parte degli HCP e di un engagement omnichannel coordinato.

