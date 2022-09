Riassunto: Airship fornisce i dettagli sui relatori di Elevate22, un raduno globale di CXO incaricati della strategia Mobile-First e decision-maker aziendali

Venti relatori di brand ed esperti di app mobili, da Accenture a Zillow, parleranno delle loro strategie e prassi operative sul lungo termine per controllare le esperienze relative alle app per dispositivi mobili

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La società di analisi delle esperienze su dispositivi mobili Airship ha annunciato oggi i nomi dei relatori per Elevate22: Mastering MAX, un forum globale annuale per i leader aziendali che desiderano generare un valore esponenziale sia per i clienti che per i brand attraverso le app per dispositivi mobili. Dopo due anni di incontri virtuali, Elevate22 si terrà il 28 settembre a New York presso lo spazio di Glasshouse Chelsea e a Londra il 13 ottobre presso gli Shoreditch Studios.

