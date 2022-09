Riassunto: Affinity aggiunge alla piattaforma 10 milioni di informazioni su persone e affari

Le informazioni di Affinity Data rendono più facile per i negoziatori individuare e connettersi con i fondatori e gli esperti nella loro rete di Affinity CRM per filtrare e chiudere più rapidamente le transazioni

SAN FRANCISCO e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Affinity, la piattaforma di intelligence delle relazioni per dealmaker, oggi ha annunciato di aver ampliato l’offerta di Affinity Data con informazioni su più di 10 milioni di fondatori, direttori ed esperti, compresi dati come settore, ruolo professionale, anzianità, istruzione, titoli di lavoro e anni di esperienza. Questi nuovi dati offrono una conoscenza approfondita delle persone nella rete di un negoziatore per connettere la ricerca e il processo di negoziazione in un unico sistema centralizzato: Affinity CRM.

