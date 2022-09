Riassunto: Advent Technologies firma un accordo di fornitura di sistemi a celle a combustibile con lo Stato tedesco di Brandeburgo

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent” o la “Società”), leader innovativo nei settori delle celle a combustibile e della tecnologia dell’idrogeno, è lieta di annunciare la firma di un accordo triennale con lo Stato tedesco del Brandeburgo per la fornitura di sistemi di celle a combustibile alimentati a metanolo, che saranno installati in alcuni siti di comunicazione critici della regione.

I sistemi di celle a combustibile Advent alimentati a metanolo saranno utilizzati come fonte di alimentazione di riserva per la rete radio digitale BOS del Brandeburgo, sostituendo i sistemi di alimentazione di emergenza a diesel in diversi siti nei prossimi tre anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

