Riassunto: Abu Dhabi ospiterà il 2o Congresso annuale di Investopia nel 2023

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Abu Dhabi ospiterà il secondo congresso annuale di Investopia, che si svolgerà il 1-2 marzo 2023 con il tema “Envisioning opportunities in times of change” (“Immaginare opportunità in tempi di cambiamenti”), in collaborazione con l’Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED), il Ministero per lo sviluppo economico dell’Emirato.





Le date di Investopia 2023 sono state annunciate da Sua Altezza Abdulla Bin Touq Al Marri, Ministro dell’economia degli EAU, durante una riunione commerciale organizzata da Investopia e da ADDED ad Abu Dhabi, con la partecipazione di partner di Investopia, alti dirigenti e CEO provenienti da settori pubblici e privati.

Ad Investopia 2023 si discuteranno i cambiamenti negli investimenti globali tra sviluppi che hanno dato vita a nuovi concetti economici associati alla realtà virtuale e all’economia ecologica e sostenibile.

