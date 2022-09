Riassunto: 3i Infrastructure plc perfeziona l’acquisizione di Global Cloud Xchange

L’investimento rafforza la posizione globale del più grande operatore privato al mondo di reti di cavi in fibra ottica sottomarini

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–Global Cloud Xchange (“GCX” o “la società”) oggi ha annunciato il completamento dell’investimento da $512 milioni di dollari USA di 3i Infrastructure plc (“3i Infrastructure”) per acquisire una quota del 100% in GCX, uno dei principali fornitori di servizi di comunicazioni di dati a livello globale e titolare delle reti private di cavi in fibra ottica sottomarini più estese al mondo. L’operazione si è conclusa con l’assistenza di consulenti, Moelis & Company, e dopo aver ottenuto tutti i necessari permessi delle autorità normative.

GCX offre connettività ad alta larghezza di banda e servizi di rete gestiti a livello globale, comprese soluzioni ICT gestite, sicurezza informatica e soluzioni UCaaS, ad una gamma di clienti di prestigio che comprende hyperscaler, operatori di telecomunicazioni, fornitori di nuovi media e aziende in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media per GCX:

Ilissa Miller



iMiller – Pubbliche Relazioni



Tel: +1.866.307.2510



Email: gcx@imillerpr.com