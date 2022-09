Rettore Gorazde: “Conoscenza e sapere non hanno distanze in chilometri”

(Adnkronos) – “Conoscenza e sapere non hanno distanze in chilometri ma solo nella capacità di creare sistemi. Il vero problema è che il sapere passa per le gambe e per la testa degli uomini per cui quanto più questi uomini sono abituati ad interfacciarsi a livello internazionale tanto più vicino è il rapporto tra due mondi due culture”. Così all’Adnkronos il rettore dell’Università Internazionale di Gorazde, Salvatore Messina, presentando allo Steri, insieme all’Università degli studi di Palermo, il romanzo ‘Il lume e la lama’ di Filippo Ritondale.

“Questo romanzo è un viaggio alla conoscenza dell’uomo – dice – Il generale Ritondale ha fatto un lungo viaggio introspettivo che lo ha portato a stendere un libro che è un romanzo della sua vita e noi siamo lieti di poterlo presentare insieme all’Università di Palermo per testimoniare, ancora una volta, la volontà della nostra Università di Gorazde di essere al fianco e partecipe con le università siciliane nella creazione di una piattaforma educativa internazionale a Palermo”.