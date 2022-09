REPLY: Roboverse Reply vince l’AIRA Challenge 2022 con Spot®, il robot di Boston Dynamics

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Roboverse Reply, la società del Gruppo Reply specializzata nell’integrazione di robotica e metaverso industriale, vince l’AIRA Challenge (Advanced Industrial Robotic Applications), una competizione internazionale focalizzata sull’automazione, con l’utilizzo di robot, delle attività di ispezione negli impianti di produzione chimica. La sfida si è svolta a Francoforte durante ACHEMA 2022, la più grande fiera mondiale sull’industria di processo.

La competizione, lanciata da un consorzio di cinque delle principali aziende chimiche e farmaceutiche al mondo, tra cui BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck e Wacker, promuove lo sviluppo di nuove idee e applicazioni pratiche nel campo della robotica. Sei team con cinque diversi robot mobili autonomi hanno gareggiato per risolvere compiti ricorrenti, come missioni di sicurezza in stabilimenti chimici e farmaceutici.

I compiti assegnati durante la sfida sono stati: navigare autonomamente attraverso un impianto chimico; gestire i diversi tipi di pavimento caratteristici di un ambiente di un impianto; superare gli ostacoli; trovare, monitorare e documentare la lettura di una valvola; trasportare un campione raccogliendo contestualmente dati; e altro ancora. L’ultimo compito è stato quello di sviluppare una soluzione per consentire un cambio utensile rapido e semplice sul robot rendendolo così più flessibile e versatile.

Il team di esperti di Roboverse Reply ha sviluppato una soluzione con il robot mobile Spot di Boston Dynamics per realizzare ispezioni di routine automatizzate, attività di acquisizione dati e hanno convinto la giuria con prestazioni elevate e coerenti e padronanza di tutte le missioni indicate.

“I robot mobili autonomi come Spot sono agili e offrono un’enorme flessibilità per automatizzare le attività, specialmente nelle aree pericolose. Nel nostro laboratorio di robotica stiamo già lavorando alla prossima generazione di soluzioni robotiche: il Real-World Metaverse fornisce un riferimento comune per la computer vision, consentendo di collaborare con dispositivi di Spatial Computing come strumenti di AR e VR e robot. Ciò porterà la navigazione robotica mobile autonoma a un livello superiore”, ha affermato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Siamo lieti di aver vinto il prestigioso concorso AIRA, che afferma la nostra leadership nell’implementazione di casi d’uso robotici altamente innovativi.”

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply è specializzata nell’integrazione di scenari di robotica e di Reality Capture grazie alla Mixed Reality, in cui le infrastrutture cloud o on-premise richiedono soluzioni enterprise pronte all’uso. Le soluzioni sviluppate da Roboverse Reply includono AI Skills per il rilevamento di anomalie grazie all’utilizzo di sensori, Fleet Management per l’Internet of Robotic Things, Digital Twins e Business Logic per fornire un supporto end-to-end ai clienti. La piattaforma di Roboverse Reply abilita l’ispezione autonoma preventiva con robot consentendo, anche grazie alla telepresenza interattiva, fondamentale ai fini di sicurezza, di prolungare la durata di vita delle infrastrutture.

