Renato Zero in hotel trova comizio Meloni: “E’ un regime”

(Adnkronos) – “Manco più in albergo se va. E’ regime questo, è regime. Stronzi…”. E’ un Renato Zero infuriato che inveisce al suo rientro la notte scorsa in hotel, al Parco dei Principi di Roma, dove era allestito il quartier generale di Fratelli d’Italia e dove Giorgia Meloni stava tenendo il suo discorso dopo il successo alle elezioni. Lo sfogo del cantante, dovuto probabilmente alla difficoltà di raggiungere l’albergo e scendere dall’auto, è stato ripreso in un video diventato virale sul web.