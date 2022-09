Regina Elisabetta, solo due figli al capezzale per l’addio

(Adnkronos) – C’erano solo Carlo e Anna, i suoi figli maggiori, al capezzale della regina Elisabetta quando, ieri pomeriggio, è morta “serenamente”, come comunicato da Buckingham Palace, nel castello di Balmoral. Lo rivelano i media britannici, secondo cui gli altri due figli, Andrea ed Edoardo con la moglie Sophie, e il principe William non sono riusciti ad arrivare in tempo per darle l’ultimo saluto.

Il Duca di Cambridge è arrivato insieme agli zii a Balmoral alle 17.06, ora di Londra, quando si ritiene che la regina fosse già morta, nonostante l’annuncio ufficiale sia arrivato quasi un’ora e mezzo dopo.

Secondo quanto ricostruito dal MailOnline, Carlo e Anna sono arrivati al capezzale di Elisabetta alle 10.27 del mattino dopo che un elicottero è stato inviato da Windsor alle 6.48 per prelevarlo da Dumfries House, nell’Ayrshire, in Scozia. La moglie Camilla si trovava a Birkhall, nella contea di Aberdeen, ed è stata accompagnata in auto per raggiungere la famiglia.

Nel frattempo, Anna era già al fianco della madre, dopo una serie di impegni reali nella zona.