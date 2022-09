Regina Elisabetta, medici preoccupati per salute

(Adnkronos) – La regina Elisabetta II, 96 anni, è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. Lo fa sapere Buckingham Palace, citato dalla Bbc.

“Tutto il Paese è molto preoccupato per le notizie da Buckingham Palace. In questo momento i miei pensieri, e i pensieri delle persone in tutto il Regno Unito, vanno a Sua Maestà la regina e alla sua famiglia”, scrive su Twitter Liz Truss, neo primo ministro britannico.