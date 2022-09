Regina Elisabetta, due giorni fa la visita di BoJo e Liz Truss

(Adnkronos) –

Crescono i timori per le condizioni di salute della regina Elisabetta. Timori alimentati dalla notizia confermata da Buckingham Palace secondo cui la sovrana, 96 anni, è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral. Proprio qui due giorni fa ha ricevuto Boris Johnson e Liz Truss, nominata nuova premier del Regno Unito, terza donna a ricoprire l’incarico dopo Margaret Thatcher e Theresa May.

Di quell’incontro, solo una foto. Il passaggio di consegne per la prima volta nei 70 anni di regno di Elisabetta non è avvenuto a Londra. Truss ha twittato subito dopo le notizie di Buckingham Palace: “In questo momento i miei pensieri, e i pensieri delle persone in tutto il Regno Unito, vanno a Sua Maestà la regina e alla sua famiglia”.

Ieri sera la regina aveva rinviato un incontro virtuale del Privy Council, il Consiglio privato di Sua Maestà, che riunisce consiglieri della corona. Aveva così accettato il consiglio dei medici di “riposarsi”.