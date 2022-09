Recurly migliora la soluzione di riconoscimento dei ricavi, con l’obiettivo di aiutare le società che offrono abbonamenti ad automatizzare i loro complessi processi contabili

L’acquisizione di LeapRev offre ai clienti di Recurly un sistema di closing finanziario ottimizzato e processi di reporting e di previsione dei ricavi semplificati

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Recurly, Inc., leader nella gestione degli abbonamenti e nella piattaforma di fatturazione per i marchi in forte crescita, ha annunciato un accordo per l’acquisizione di LeapRev, una soluzione globale di riconoscimento e pianificazione dei ricavi. Questa acquisizione creerà un’unica fonte per la gestione degli abbonamenti, la fatturazione periodica e la gestione delle entrate, che consentirà ai clienti di Recurly di concentrarsi meglio sulla crescita tra standard di contabilità e rendicontazione delle entrate sempre più complessi e in evoluzione.

“Recurly gestisce la fatturazione periodica per molti dei marchi più importanti del mondo. Parte del successo dei nostri clienti deriva dalla capacità di Recurly di supportare modelli di prezzo più granulari e a consumo. Questa tendenza a consentire una maggiore flessibilità nei modelli di prezzo crea una maggiore necessità di automazione contabile”, ha dichiarato Dan Burkhart, CEO e Co-Fondatore di Recurly. “Siamo lieti di dare il benvenuto al talentuoso team di LeapRev e di offrire una soluzione di prim’ordine per l’automazione del riconoscimento dei ricavi alle aziende specializzate in abbonamenti di maggior successo al mondo”.

I requisiti di rendicontazione del riconoscimento dei ricavi continuano a cambiare, e richiedono pagamenti internazionali e inclusione di più valute. L’acquisizione di LeapRev migliora le capacità di riconoscimento dei ricavi della piattaforma Recurly, semplificando i processi di rendicontazione dei ricavi complessi associati ai contratti di abbonamento, comprese le linee guida FASB (ASC 606/340-40/842) e IASB (IFRS 15). I clienti di Recurly saranno anche in grado di semplificare la gestione dei ricavi attraverso una serie diversificata di modelli di monetizzazione e di prezzi, e di contabilizzare facilmente le modifiche contrattuali, compresi gli sconti sul volume, l’up-sell, il cross-sell, i rimborsi, i resi, le cancellazioni, le cessazioni e gli aggiustamenti di prezzo.

“Siamo entusiasti di poter offrire funzionalità più approfondite nella gestione dei ricavi. Questa nuova soluzione aiuterà i nostri clienti a soddisfare i requisiti di rendicontazione e di conformità, oltre a fornire maggiori informazioni e previsioni sulle entrate per le aziende con un complesso mix di modelli di prezzo e di utilizzo”, ha dichiarato Jonas Flodh, Chief Product Officer di Recurly. “L’aggiunta di questa funzionalità ampliata alla piattaforma di gestione degli abbonamenti e di fatturazione di Recurly migliora ulteriormente la nostra capacità di fornire l’automazione del processo di chiusura, nonché l’analisi e la previsione delle entrate in una vasta gamma di settori”.

Ideata da un team di veterani del settore, la piattaforma di LeapRev offre un’applicazione di gestione dei ricavi di nuova generazione, per automatizzare gli standard contabili dei clienti.

“Siamo entusiasti di unirci al team di Recurly e di continuare la missione di semplificare la complessità della gestione degli abbonamenti”, ha dichiarato Aswin Kurella, cofondatore di LeapRev.

“Si tratta di una sinergia di grande impatto per continuare a scalare le aziende a elevato livello di crescita”, ha dichiarato Seshagiri Chilukuri, co-fondatore di LeapRev.

Visitare il sistema di Revenue Recognition di Recurly per maggiori informazioni.

Recurly propone una piattaforma di abbonamento flessibile e scalabile per supportare il commercio in abbonamento di migliaia di marchi a livello mondiale. Recurly aiuta le aziende a incrementare la crescita degli abbonati ottimizzando l’esperienza del consumatore e riducendo i costi operativi della gestione della fatturazione e dei pagamenti ricorrenti.

Informazioni su Recurly

Migliaia di aziende innovative nei settori dei media digitali, dello streaming, dell’editoria, del SaaS, dell’istruzione, dei beni di consumo e dei servizi professionali si affidano a Recurly per conseguire una crescita trasformativa grazie agli abbonamenti. La piattaforma integrata e all-in-one di Recurly elimina le complessità dell’automazione della fatturazione degli abbonamenti su grande scala, consentendo ai team di gestire e ottimizzare con facilità il ciclo di vita degli abbonati. Aziende che rappresentano importanti categorie, tra cui Sling, Twitch, BarkBox, FabFitFun, Paramount, Lucid e Sprout Social, hanno scelto Recurly per gestire miliardi di dollari di ricavi periodici, per rendere la loro fatturazione e gestione dei ricavi periodici a prova di futuro e per recuperare milioni di dollari di ricavi persi a causa del fenomeno del churn. Fondata nel 2009, Recurly ha sede a San Francisco, con uffici a Boulder e Londra. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://recurly.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

