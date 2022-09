Re Carlo III e le penne, nuovo ‘scontro’ – Video

(Adnkronos) – “Non posso sopportare questa dannata cosa…”. Re Carlo III ‘contro’ le penne. Un video pubblicato su Twitter dalla Cbs mostra il nuovo sovrano alle prese con la firma del registro a Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, nell’ambito delle celebrazioni per onorare la regina Elisabetta II, scomparsa la scorsa settimana all’età di 96 anni.

“E’ il 12 settembre?”, chiede Carlo. Il Re viene avvisato che la data corretta è 13 settembre: “Oh Dio, ho scritto la data sbagliata”. “Prima hai firmato 12 settembre”, lo avverte la moglie Camilla. Carlo si alza dalla scrivania ed evidentemente c’è qualche problema con la penna: “Odio questo… Non posso sopportare questa dannata cosa…”, dice il Re alzandosi e allontanandosi mentre prova a pulirsi le mani. Sabato scorso, nella giornata della proclamazione ufficiale, Carlo aveva ‘stigmatizzato’ la presenza di un ingombrante portapenne sulla scrivania.



Il video diventa rapidamente virale, collezionando migliaia di retweet e di like. Molti utenti non nascondono la sorpresa per la diffusione della clip, che mostra un lato particolare del sovrano. Tanti i commenti totalmente comprensivi nei confronti di Carlo III: “E’ una persona che ha da poco perso la madre”, si legge nei messaggi.