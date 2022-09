Raffinate collezioni di gioielli per ogni occasione, su Bluespirit.com

(Adnkronos) –

Milano, 27 settembre 2022. Digitando www.bluespirit.com l’utente incontra, nello spazio di qualche tap, centinaia di bijou, espressione dei marchi più autorevoli del settore. Perfetti per arricchire con stile qualsiasi look, sono in grado di accontentare le esigenze di uomini e donne. Senza dimenticare le promozioni attive, l’opzione di spedizione gratuita e il puntuale servizio di assistenza, sempre pronto a fornire consigli preziosi.

Tra le pagine del catalogo digitale figurano eleganti collezioni di gioielli, realizzate con materie prime di alta qualità: oro, argento, diamanti, perle e gemme. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo sull’intera proposta, in più, sono attive diverse riduzioni, che permettono di tagliare ulteriormente i costi di listino ufficiali. Qualche esempio? Sui monili in oro gli sconti raggiungono il 20%, mentre su quelli in diamanti il 30%.

Per ciò che riguarda i bijou, il cliente può scegliere tra collane, bracciali, orecchini, cavigliere, orologi e fedi nuziali. Sono espressione dei brand che hanno riscosso il maggior apprezzamento tra gli appassionati, come Chiara Ferragni Brand, Morellato, Live Diamond, Citizen, 10 Buoni Propositi, Trussardi e Sector No Limits, solo per ricordarne alcuni.

Nella sezione “Idee regalo” del portale si trovano moltissimi gioielli, perfetti da donare in qualsiasi ricorrenza speciale. In alternativa, qualora non si conoscessero nei dettagli le preferenze del destinatario, è possibile optare per una gift card del valore a scelta (da 20 a 500 euro).

Con l’iscrizione al Club Momenti Preziosi la fedeltà premia. L’utente, infatti, grazie alla Bluespirit Card può approfittare di diversi privilegi: promozioni su misura, un cadeau di benvenuto e ulteriori agevolazioni.

In caso di dubbi, domande o bisogno di informazioni aggiuntive a proposito di un articolo l’acquirente può rivolgersi al puntuale servizio di customer care. È raggiungibile via e-mail o tramite numero telefonico (dal lunedì al venerdì tra le 10:00 e le 18:00). Invece, con un tap su “FAQ” si trova una risposta rapida ai quesiti più frequenti.

Per ciò che riguarda le spedizioni, sono rapide e diventano gratuite in caso di ordini superiori a 39 euro. È prevista, poi, l’opportunità di ritirare il proprio acquisto presso uno dei punti vendita Bluespirit distribuiti in tutta Italia.

I pagamenti sullo store, infine, sono completamente sicuri, poiché si avvale del circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema delle transazioni online. Le modalità disponibili sono carta di credito, PayPal, bonifico bancario, GooglePay e ApplePay.

Desideri un extra sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto? Allora visita subito www.bluespirit.com e iscriviti alla newsletter!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency