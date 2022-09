Quectel annuncia il nuovo modulo smart LTE SC680A, progettato per potenziare la trasformazione digitale e le applicazioni IA della visione artificiale

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni per l’IoT, oggi ha annunciato il rilascio del suo nuovo modulo smart SC680A dotato di opzioni di connettività complete, come LTE Cat 6, Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 5.0, con potenti performance di sistema e numerose funzionalità multimediali. Il modulo smart SC680A è ideale per i dispositivi di fascia media per l’IoT, inclusi POS e terminali di pagamento, palmari industriali per logistica e magazzino, soluzioni di infotainment e dashcam per autoveicoli, oltre ad applicazioni di micro-mobilità e auto elettriche compatte.





“Siamo entusiasti di presentare un altro modulo smart ad alto livello di integrazione che offre ai clienti globali una maggior flessibilità nella progettazione dei dispositivi per l’IoT”, è stato il commento di Norbert Muhrer, presidente e CSO di Quectel. “La nostra soluzione offre a segmenti verticali IoT industriali e dei prodotti di largo consumo un’elevata velocità di trasmissione dati e potenti funzionalità delle videocamere. Il modello SC680A vanta inoltre un ciclo di vita prolungato, fino al 2028, quindi è in grado di rispondere alla necessità di una disponibilità hardware estesa e di aiutare questo settore a sviluppare soluzioni per l’IoT a prova di futuro”.

Il modulo SC680A di Quectel sfrutta la piattaforma QCM4290 targata Qualcomm e adotta un processore di applicazioni octa-core Kryo 260 a 64 bit, ARM v8.0 compatibile, personalizzato per una maggiore velocità del dispositivo e solide performance integrate.

Il modulo SC680A supporta le reti cellulari multimodali LTE Cat 6 con tecnologie di comunicazione wireless a corto raggio come Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11ac e capacità di aggiornamento a Wi-Fi 6. È inoltre integrato un ricevitore GNSS L1+L5 multi-costellazione dual-band a precisione elevata (GPS/GLONASS/BDS/Galileo/NavIC/QZSS) per servizi di geolocalizzazione ottimizzati.

Il modulo SC680A di Quectel integra un sistema operativo Android 12 che permette successivi aggiornamenti iterativi ad Android 13 o 14, oltre a essere progettato per la certificazione Google GMS. Dotato di una potente GPU Adreno 610, il modulo supporta un massimo di quattro videocamere e fino a 25 doppie videocamere MP attivabili in contemporanea.

Per rispondere alle diverse esigenze di varie regioni del mondo, la famiglia SC680A è disponibile in numerose varianti:

SC680A-NA per il Nordamerica. Campioni del modulo SC680A-NA saranno disponibili alla fine di ottobre 2022.

SC680A-WF (solo Wi-Fi e Bluetooth) sarà disponibile per i mercati globali alla fine di ottobre 2022.

SC680A-EM per l’EMEA, la Corea, l’Asia meridionale, l’India, l’America Latina, l’Australia, la Nuova Zelanda e il Sudafrica, con disponibilità dei campioni prevista per la fine di settembre 2022.

Per il mercato giapponese è in corso di progettazione la variante SC680A-JP.

La serie SC680A, compatibile pin-to-pin con i moduli smart di Quectel di generazione precedente, come SC600Y/ SC600T/ SC606T/SC686A, può aiutare gli sviluppatori IoT ad aggiornare in modo semplice i loro terminali intelligenti e ad accelerare i tempi di commercializzazione dei dispositivi.

Quectel vanta un posizionamento esclusivo per contribuire alla realizzazione di un mondo più intelligente, grazie a un vasto portafoglio di soluzioni e servizi per l’IoT da un unico punto. Oltre ai moduli smart che coprono ogni segmento di mercato, dalla classe di base a quella premium, Quectel offre anche una gamma completa di antenne a performance elevate, in particolare la serie di antenne Combo targate Quectel, che integrano numerose tecnologie come 4G, Wi-Fi e GNSS, e rappresentano una soluzione estremamente flessibile e affidabile per le applicazioni di antenne esterne.

Il modulo SC680A sarà esposto a MWC Las Vegas presso lo stand N. W1.520, dal 28 al 30 settembre 2022, con una disponibilità generale prevista nel corso del mese di ottobre.

