Q4 Inc. riconosciuta come una delle società canadesi in più rapida crescita da The Globe and Mail

Figurano in questo elenco le società canadesi che per tre anni hanno realizzato una crescita dei ricavi. Per Q4 Inc. la crescita triennale è stata pari al 220%.

“Siamo onorati di essere riconosciuti come una delle società canadesi in più rapida crescita per il terzo anno consecutivo da The Globe and Mail”, commenta Darrell Heaps, fondatore e Ceo. “Siamo estremamente fieri della crescita ottenuta operando tutti all’unisono nella società e questo riconoscimento riflette veramente l’impegno dei nostri dipendenti nell’assistere i clienti ad avere successo nei mercati di capitali”.

L’elenco delle società canadesi in più rapida crescita è stato lanciato nel 2019 e mira a celebrare i più importanti successi imprenditoriali individuando e portando in primo piano i risultati di aziende canadesi innovative. Per partecipare a questo programma le aziende devono completare una complessa procedura iniziale e rispondere a vari requisiti. Quest’anno sono state inserite nell’elenco 430 aziende.

L’elenco completo delle aziende riconosciute nel 2022, insieme a un servizio redazionale, apparirà nel numero di ottobre della rivista Report on Business. L’elenco è già stato pubblicato ed è disponibile online qui.

“L’elenco delle società canadesi in più rapida crescita riconosce la straordinaria ambizione e capacità d’innovazione delle imprese canadesi”, spiega Dawn Calleja, redattrice presso la rivista Report on Business. “La prossima generazione di aziende canadesi può trarre ispirazione da questo elenco”.

“In un mondo pieno d’incertezze, le storie di successo delle aziende che figurano nell’elenco di quest’anno pubblicato dalla rivista Report on Business è un segnale di ottimismo”, aggiunge Phillip Crawley, Editore e Ceo di The Globe and Mail. “The Globe and Mail si congratula con tutte queste imprese per i risultati che hanno conseguito”.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) è una società creatrice dell’omonima piattaforma avanzata di comunicazioni per i mercati di capitali che sta trasformando il modo in cui aziende quotate in borsa, investitori e banche d’investimento prendono decisioni per scoprirsi, comunicare ed entrare in rapporto fra di loro con efficienza. La piattaforma tecnologica “end-to-end” Q4 facilita le interazioni nei mercati di capitali tramite i prodotti offerti sul sito web della società per i rapporti con gli investitori, soluzioni per eventi virtuali e per la gestione dei rapporti con i clienti sui mercati di capitali oltre a strumenti per analisi di mercato e per gli azionisti. Contano su Q4 oltre 2.650 aziende quotate in borsa, tra cui molti dei brand più rinomati al mondo. Q4 ha sede centrale a Toronto e sedi a New York e Londra. Per saperne di più visitare www.q4inc.com.

The Globe and Mail è la principale agenzia di stampa canadese, che fin dal 1844 guida la discussione a livello nazionale e promuove cambiamenti nelle politiche attraverso un giornalismo coraggioso e indipendente. Con i suoi premiati servizi sulle aziende, sulla politica e sugli affari nazionali, il quotidiano The Globe and Mail ogni settimana raggiunge 5,9 milioni di lettori con formati cartacei e digitali, mentre a ogni numero – in formato sia cartaceo che digitale – la rivista Report on Business conta 2,3 milioni di lettori. Il nostro investimento nella scienza dei dati innovativa fa sì che mentre il mondo continua a cambiare, The Globe tiene il passo. The Globe and Mail è di proprietà di Woodbridge, il ramo investimenti della famiglia Thomson.

