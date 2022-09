Prodotti di punta della linea Kiehl’s: ecco i bestsellers!

La linea di prodotti della Kiehls.it offre una vasta scelta di cosmetici, struccanti, creme per mani, viso, capelli, corpo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e che ha reso il brand subito familiare anche in Italia. I prodotti Kiehl’s sono diventati rapidamente dei bestsellers perché in grado di soddisfare le richieste della clientela e di mantenere “le promesse” di una pella curata, visibilmente sana e pulita. Vi sono alcuni prodotti che storicamente rappresentano il punto di forza di questo brand statunitense come le creme per il viso e il contorno occhi a base di avocado. Vediamo, allora, quali sono i principali prodotti della Kiehl’s e di maggior successo!

I migliori prodotti per la skincare

La Kiehl’s è un brand che nasce per la produzione di prodotti specifici per la cura del viso. Il viso è una parte del corpo particolarmente esposta agli agenti atmosferici e non solo. Insieme a mani e capelli, il viso necessita di particolari attenzioni per la sua delicatezza e perché il viso racconta molte cose di quello che siamo e di come ci prendiamo cura di noi. Una corretta e regolare routine di cura del viso non solo garantisce un aspetto più giovane nel tempo, mantenendolo idratato ed elastico, ma è anche il modo migliore per mantenere l’epidermide in salute. Ecco, dunque, i prodotti della Kiehl’s a cui affidarsi per una perfetta skincare:

Ultra Facial Cream

È una crema idratante dalla texture “ricca”, ma non unge. Anche se l’aspetto e la consistenza la fa sembrare una crema “corposa”, in realtà si stende molto facilmente, è leggera e soprattutto si assorbe rapidamente senza ungere. I principi attivi alla base sono l’Antarticina e lo Squalano ed entrambi contribuiscono a mantenere la pelle idrata a lungo. È ideale per combattere la disidratazione e per chi ha la pelle molto secca. È un top seller nel mondo.

Ultra Facial Toner

Da abbinare alla crema idratante, anche il tonico Ultra Facial, ideale per tutti i tipi di pelle. Questo tonico è particolarmente apprezzato perché delicato e non aggressivo, molto efficace nel rimuovere residui di sporco e trucco, lasciando la pelle morbida. Appartiene alla linea anche il cleanser, un detergente schiumogeno con PH delicato. Gli ingredienti di base sono lo Squalano, l’olio di nocciolo di albicocca, l’olio di avocado e la Vitamina E.

Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask

Si tratta di una maschera notte molto nutriente, ricca e densa. Si applica la sera prima di recarsi a dormire e grazie alla sua particolare composizione e formulazione idrata trattenendo l’acqua.

Creamy Eye Treatment with Avocado

Uno dei bestseller assoluti della Kiehl’s è la crema per contorno occhi all’avocado. È un prodotto molto amato perché specifico per gli occhi e dona immediata idratazione e senso di freschezza. La sua texture è molto ricca, ma come tutte le creme del brand si assorbe rapidamente e non unge. La formula è studiata per conferire luminosità e solidità alla zona del contorno occhi e palpebre. Inoltre, ha un “bonus” che consiste nel proteggere gli occhi dalla luce blu degli schermi digitali.

Per apprezzarne gli effetti, occorre saperla applicare bene. Poiché la sua consistenza è robusta occorre prendere una piccola quantità e applicarla picchiettando con le dita lungo l’osso oculare e non “stenderla” o tirarla come si farebbe con un’altra crema più liquida eseguendo i classici movimenti a “U” o circolari intorno agli occhi. Si picchietta delicatamente fino a completo assorbimento e il risultato è un contorno occhi compatto e liscio al tatto, sano, ristorato e rilassato.