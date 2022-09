Primo Appuntamento, su Real Time dal 6 settembre con Flavio Montrucchio

Nuovo ciclo di episodi inediti per il dating fenomeno di Real Time “PRIMO APPUNTAMENTO dal 6 settembre ogni martedì alle 21:20 fino a dicembre.

Il programma

Al timone del programma che fa incontrare – e a volte innamorare – i cuori solitari d’Italia sempre Flavio Montrucchio, recentemente premiato al Festival di Benevento Cinema e Tv come “Miglior Conduttore della stagione“.

Dopo 4 stagioni tradizionali e 2 spin off Crociera, il Re di cuori di Real Time è ormai un veterano di questo format (dal successo internazionale First Dates), che si basa sulla combinazione di appuntamenti al buio tra single che non si conoscono e che hanno voglia di innamorarsi ad un primo appuntamento a cena al ristorante.

Con un taglio trasversale che negli anni ha dato spazio al racconto dell’amore “universale” in tutte le sue forme, senza limiti di età, categorie amorose, razze o religioni. Dando anche spazio a storie “straordinarie” di disabilità e inclusione.

Con una media di più di mille candidature che arrivano ai casting di ogni nuova stagione, oltre 300 cene organizzate delle quali circa 100 finite con un “sì” a rivedersi e addirittura 4 finite con altrettanti matrimoni celebrati, Primo Appuntamento è pronto a far sognare un nuovo esercito di single in cerca dell’anima gemella o semplicemente di trascorrere una serata piacevole.