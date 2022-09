Primavera 83, Maria Grazia Patrizi: “Attenzione ai costi dell’energia, anche il settore della manutenzione del verde rischia di subire crescite esorbitanti”

(Adnkronos) – La Presidente della cooperativa sociale di Elmas, in provincia di Cagliari, sottolinea l’importanza della gestione economica dell’attività alla luce dei rincari energetici

Cagliari, 9 settembre 2022. La crisi energetica in pieno svolgimento ha trascinato i settori produttivi e, sostanzialmente, tutti i comparti economici, ad una rivalutazione delle mosse future visti i costi in crescita ed esorbitanti dell’energia. Tra i comparti che rischiano di dover far fronte ad aumenti sensibili, quello delle manutenzioni delle aree verdi pubbliche e private, che per il funzionamento di tosaerba, decespugliatori e cestelli sfrutta combustibili quali gasolio, benzina e miscele. “Anche noi notiamo una salita dei costi nelle attività quotidiane, specie legate ai combustibili utili al funzionamento degli strumenti del mestiere”, evidenzia Maria Grazia Patrizi, Presidente a Elmas, nei pressi di Cagliari, della cooperativa sociale Primavera 83. Le aziende che operano nel settore della manutenzione di parchi pubblici e giardini privati hanno navigato a vista nel corso della pandemia, potendo fortunatamente proseguire i lavori grazie alla natura stessa dell’attività, che ha permesso un’operatività in tutta sicurezza all’aria aperta e con il distanziamento assicurato. Tuttavia, passata la crisi da Covid-19, subentra quella energetica, che ha iniziato ad impattare sui costi quotidiani di gestione delle lavorazioni. “Non solo gli spostamenti con i nostri mezzi per raggiungere le zone per la manutenzione, anche l’uso degli strumenti del mestiere inizia a incidere. Ad esempio — prosegue la Presidente di Primavera 83 — per il funzionamento del cestello, macchinario che permette all’operatore la potatura dei rami più alti, il motore deve necessariamente rimanere acceso, spesso anche per ore. Questi costi lievitano, noi cerchiamo di non riversare la crescita dei prezzi sul cliente finale, ma è fondamentale una rivalutazione generale dei costi”, spiega Maria Grazia Patrizi. Le commesse pubbliche già assegnate, e i bandi vinti precedentemente alla crisi energetica, non hanno, evidentemente, preso in considerazione la crescita effettiva dei costi dell’energia: è fondamentale, spiega Patrizi, che i prossimi interventi valutino la nuova realtà nella quale operano le aziende della manutenzione del verde. “Ci aspettiamo che in futuro si tenga in considerazione che i costi da noi affrontati sono diversi da quelli del passato”, suggerisce la responsabile della cooperativa di Elmas. Primavera 83 collabora con amministrazioni pubbliche nella gestione del verde pubblico, con lavori a Cagliari, Elmas, Sestu, Monastir, Serramanna e Sanluri. Nel capoluogo regionale, Primavera 83 è responsabile della manutenzione di parchi prestigiosi e amatissimi dai cittadini come quello di Monte Urpinu, Bonaria e Giovanni Paolo II, spazi importanti per la città. La natura cooperativa dell’attività è estremamente rappresentativa per Primavera 83, che nel suo organico vede la presenza del 30% di lavoratori provenienti da realtà speciali, come persone con sofferenze mentali. La cooperativa, infatti, collabora con ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, con la quale realizza progetti di integrazione e per l’internazionalizzazione. Recentemente, dopo lo stop causato dalla pandemia, sono ripresi gli stage per operatori dall’estero, con due ragazzi francesi arrivati in Sardegna per imparare il mestiere del giardinaggio. “Un’esperienza bellissima e stimolante — racconta Maria Grazia Patrizi — che crea empatia e condivisione, una relazione di valore che sta alla base dei valori e dei principi della nostra cooperativa”.

CONTATTI: Sito web https://www.primavera83.net/