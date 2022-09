Prezzi carburanti oggi in Italia, benzina e diesel in discesa

(Adnkronos) – Prezzi benzina e diesel in discesa oggi in Italia. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP ribasso di un cent/litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,708 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,711, pompe bianche 1,703), diesel a 1,819 euro/litro (-4, compagnie 1,822, pompe bianche 1,812). Benzina servito a 1,853 euro/litro (-5, compagnie 1,897, pompe bianche 1,766), diesel a 1,962 euro/litro (-3, compagnie 2,006, pompe bianche 1,873). Gpl servito a 0,796 euro/litro (invariato, compagnie 0,801, pompe bianche 0,790), metano servito a 3,068 euro/kg (-8, compagnie 3,255, pompe bianche 2,920), Gnl 3,233 euro/kg (-15, compagnie 3,295 euro/kg, pompe bianche 3,187 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,816 euro/litro (servito 2,078), gasolio self service 1,918 euro/litro (servito 2,176), Gpl 0,898 euro/litro, metano 3,723 euro/kg, Gnl 3,447 euro/kg.