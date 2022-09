Pranzo al sacco in ufficio e all’università: ricette fai da te e come realizzarle

La pianificazione dei pasti per il lavoro o per l’università può essere una sfida. Spesso si cerca qualcosa che sia facile e veloce da mangiare, ma anche sano e in grado di soddisfare il palato. Per fortuna esistono diverse ricette che possono andare incontro a questi obiettivi, facilmente realizzabili con un tocco di fai da te, e trasportabili in tutta comodità nella classica schiscetta. Oggi, dunque, scopriremo insieme alcune idee originali ma pratiche per un perfetto pranzo al sacco sul luogo di lavoro o di studio.

Pranzo al sacco in ufficio o all’università: cosa portare?

Innanzitutto il fai da te viene consigliato per un motivo: preparando a casa le ricette, si avrà la certezza di consumare un pasto sano, dato che si avrà il totale controllo sugli ingredienti usati. Poi, per quel che riguarda le opzioni, si comincia con il tradizionale panino, da poter riempire con verdure, pomodoro e mozzarella.

Altre idee per ricette salate adatte per l’università o l’ufficio? Non potremmo non citare la frittata, il tortino di verdure, i clubhouse sandwich ed altre sfiziosità come i muffin con piselli e prosciutto ad esempio. Promossa a pieni voti anche la classica insalata di pasta mediterranea, insieme alla focaccia con pomodorini. Per risparmiare quanto più tempo possibile ai fornelli, nella preparazione di tali ricette, inoltre, si potrebbe pensare di ricorrere all’uso di alcuni strumenti funzionali e innovativi come il robot da cucina ad esempio, utile per piatti di diversa difficoltà. Questi apparecchi sono perfetti sia per la preparazione degli impasti dei dolci e i lievitati, come ad esempio le torte soffici, le delizie al limone, i bignè alla crema, le ciambelle, ma anche per ricette salate.

Consigli utili per la preparazione dei pasti per l’ufficio

Una volta deciso cosa preparare per il pranzo al sacco, è il momento di concentrarsi sui trucchi per risparmiare e per semplificare ulteriormente le operazioni. Ovviamente, la prima cosa da fare è andare a fare la spesa, assicurandosi di avere tutto il necessario in dispensa, cercando come sempre di acquistare ingredienti di qualità, ma con un occhio agli sconti. Una volta fatto questo, il consiglio è di dedicare un giorno specifico della settimana alla cucina, basandosi su un menu settimanale, così da sapere esattamente quali ricette preparare. Si tratta di un trucco che darà la possibilità di risparmiare minuti preziosi, facendo meno fatica.

Inoltre, si consiglia di preparare quantità maggiori, approfittando degli avanzi da riutilizzare il giorno dopo o da congelare per i pasti futuri. Infine, un altro accorgimento che potrebbe fare la differenza, risiede nel dotarsi di contenitori adeguati per la conservazione del cibo ed ermetici, possibilmente di diverse dimensioni, che permetteranno di suddividere i pasti e di trasportarli in tutta comodità, all’università o in ufficio.