, Power Hit Estate 2022: vincono Fedez, Tananai e Mara Sattei

Il Power Hit 2022 è “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il verdetto è arrivato all’Arena di Verona nel corso dello show musicale più atteso dell’anno.

Il Power Hit vincitore è stato decretato attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne e il voto degli ascoltatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza sul sito www.rtl.it e su RTL 102.5 Play.

L’evento

L’evento è stato presentato da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Autori: Federica Gentile e Angelo Baiguini. Produttore esecutivo Fabio Marcantelli. Il grande evento musicale di RTL 102.5 è stato trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW.

L’ELENCO DI TUTTI GLI ALTRI PREMI



RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – PREMIO SIAE: Dargen D’Amico – “Dove Si Balla”



RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – PREMIO FIMI: Fedez, Tananai, Mara Sattei – “La Dolce Vita”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – PREMIO PMI: Darin – “Superstar”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – “PREMIO POWER HITS TOP ALBUM”: Blanco – “Blu Celeste”

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2022 – “PREMIO POWER HITS PLATINO”: Ultimo